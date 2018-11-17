Vali Akın, şairlerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni" kapsamında kente gelen şairlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Valilik Konferans Salonunda, Kırşehir Kent Konseyi ile Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneği (KIYŞAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen 7. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'ne katılmak üzere kente gelen şairlerle buluştu.

Akın, burada yaptığı konuşmada, komşu ülkelerden ve diğer şehirlerden gelen misafirleri, şairler ve ozanlar diyarı Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şölenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akın, "Şairler, şiir yazıp okumanın yanı sıra kültür elçiliği görevi de yaparlar. Şiir şöleninin de ilimizi, Aşık Paşa'yı ve diğer değerlerimizi tanıtmaya önemli katkılar sunacaktır. Bu duygularla, şiir şöleninin faydalı geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KIYŞAD Başkanı Veysel Turgut ise Vali Akın'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.