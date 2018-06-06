Vali Akın, polis adaylarıyla iftarda buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akin, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen iftar yemeğinde polis adaylarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, okuldaki incelemelerinin ardından iftar programının düzenlediği alana geçti. Polis adaylarıyla iftarını açan Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezun olduktan sonra polis teşkilatının şerefli birer üyesi olarak çok önemli ve kutsal bir vazifeyi ifa edeceklerini belirtti.

Polis adaylarının okulda aldıkları eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'nin her yerinde hatta gerektiğinde sınır dışında görev yapacağını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Soğuk, sıcak, gece, gündüz demeden görev yapacağınız yerlerde devletimizin vatandaşına uzanan şefkat eli olacak, devletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara, halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokanlara karşı da devletimizin demir yumruğu olacaksınız. Sizler görevinizi yaparken devletimizi temsil ettiğinizi asla unutmayınız. Görevinizi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yapmanız milletimizin birliği ve devletimizin düzeni açısından büyük önem taşımaktadır."

İftar programına, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Kırşehir POMEM Müdürü Kasım Varol, emniyet teşkilatı mensupları ve öğrenciler katıldı.

