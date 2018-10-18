Vali Akın öğrencilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ülkenin eğitim konusunda en başarılı illerinden birisinin Kırşehir olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki liseleri ziyaret ederek, kurumlar ve öğrenciler hakkında bilgiler alan Vali Akın, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi ile Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunan Akın, ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmada, öğrencileri bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran, ülkeye faydalı bireyler olarak geleceğe hazırlama gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Kentin eğitim kalitesinin oldukça iyi seviyede olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir, ülkemizin eğitim konusunda en başarılı illerinden birisidir. Bu başarı eğitim camiamızın ve velilerimizin eğitim hayatına verdiği önemin göstergesidir. Öğrenciler bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran, ülkeye faydalı bireyler olarak geleceğe hazırlanma gayreti içerisindeler. Eğitim kalitesini korumak, daha da ileri noktalara taşımak adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli ortamlarda, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Eğitim süreci ailede başlar, okul döneminde öğretmenlerle devam eder. Hedefimiz, öğrencilerimize bilgi aktarmanın yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş, bilimi ve insani değerleri üstün tutan bir nesil yetiştirmektir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, sadece sınavlarda değil hayatın her alanında başarılı olmak için kendilerini geliştirmelidir."

Öğrencilerle sohbet eden ve onlara çeşitli nasihatlerde bulunan Akın'a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz de eşlik etti.