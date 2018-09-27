Vali Akın, müze ve kütüphane binasını inceledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki kütüphane ve müze binalarında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, fiziki yerleşimi tamamlanan Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi ile inşaatı biterek taşınma işlemlerine başlanan Kırşehir Müzesini ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Şehnaz Taş ve Müze Müdürü Süleyman Tunç'tan binaların fiziki durumu ile çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akın, kütüphanenin üye kayıtlarına başladığını, kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti.

Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinin kentteki eğitim kalitesine önemli katkılarda bulunacağına inandıklarını ifade eden Vali Akın, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler verimli şekilde kullanıldığı zaman çok fayda sağlayacak önemli mekanlardır. İlimizdeki okuma oranına katkıda bulunmasını beklediğimiz kütüphanemiz, gençlerimizin kitap okumaları, ders çalışıp sınavlara hazırlanmaları için büyük fırsat olacak. Kitap ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturacak 5 katlı kütüphanemiz, her kesimden okuyucunun ihtiyacına cevap verebilecek niteliktedir."

Yeni binası tamamlanan Kırşehir Müzesinin taşınma işleminin ardından ziyarete açılacağını vurgulayan Vali Akın, yeni müzenin kentteki turistik ve sosyal faaliyetlere olumlu etkisi olacağını dile getirdi.