Vali Akın, MÜSİAD üyeleriyle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Müstakil Sanayici İş adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Ağalar Konağı'ndaki toplantıda Kırşehir Şube Başkanı Hasan Eraslan ve dernek üyeleri, yaptıkları çalışmalar ve ekonomik gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Eraslan, iş insanlarının kentte yapmak istedikleri yatırımların ve projelerin onaylanması aşamasında resmi kurumlarda prosedürlerin çok uzun olması ve yavaş ilerleyişinden duydukları sıkıntıyı dile getirdi.

Bazı yatırım ve projelerin işlemlerinde resmi kurumlarda çok geç dönüşler aldıklarını dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

"Prosedürlerin uzaması hem ilimiz hem de yapılacak yatırım ve projelerin kaybına neden olmaktadır. Sadece Kırşehirli yatırımcıların değil, şehrimize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılarında işlerini hızlandırılıp kolaylaştırılması gerekir. Bürokratik işlemler ne kadar az ve hızlı olursa ilimiz o kadar yatırım istihdam ve katma değer kazanır. Prosedürlerin kısa sürede çözüme ulaşması bizlerinde çalışmalarını ve işe başlamamızı hızlandıracaktır."

Vali Akın ise yatırım yapıp katma değer üreten, istihdam sağlayan insanların artması için valilik olarak gereken desteği ve kolaylığı sağladıklarını, yaşanan gecikmelerle ilgili çalışma yapacağını kaydetti.