Vali Akın muhtarlarla bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ve Akpınar muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaman Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda muhtarlarla buluşan Akın, göreve geleli kısa bir süre olduğunu ve elinden geldiğince hem idareci hem de vatandaşları dinlemeye gayret ettiğini söyledi.

Mahalle muhtarlarının sorunlarını yerinde dinlemek için bir araya geldiklerini belirten Akın, "Sizler tüm sorunlarınızı gerek bizlere gerekse ilçe kaymakamlarımıza bildirin. Elimizden geldiğince bizler de bu sorunları hep birlikte çözelim. Amacımız daha güzel, daha sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek." dedi.

Türkiye'nin önemli bir süreçte olduğunu dile getiren Akın, "Seçimlerde en büyük görevlerden birisi de siz muhtarlarımıza düşüyor. Demokrasimizin vazgeçilmezi seçimlerdir. Umarım ülkemiz için en doğru kararı vatandaşlarımız verecektir." diye konuştu.

Toplantıya, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Akpınar Kaymakamı Bilal Basrı, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.