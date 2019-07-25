Vali Akın, muhtarların taleplerini dinledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkez ve ilçelere bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik salonundaki toplantıda konuşan Akın, muhtarları dinleyerek, köyleri ile ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için imkanlar doğrultusunda çalışma yürüteceklerini söyledi.



Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan önemli kişiler olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Toplantıda, muhtarların bizlere ilettikleri sorunları ilgili kurum amirleri ile birlikte hareket ederek, daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme nasıl kavuşturabiliriz, bunları değerlendireceğiz. Bütün sorunların aynı zamanda çözülemeyeceğini biliyoruz. Sorunları, imkanlarımız ölçüsünde çözüme ulaştırma gayretindeyiz. Amacımız, vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak. Tabi bunu yaparken İl Özel İdare bütçesini ve elimizdeki kaynakları bütün köylerimize eşit dağıtmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve hizmetleri köylere en iyi şekilde götürmek konusunda denge kurmaya çalışıyoruz."

Akın, bu konularla ilgili muhtarlar ve ilgili kurum amirleri ile sürekli görüş alışverişi içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bu toplantılarda köylerimizdeki eksikleri görüyor, bu eksikliklerin giderilmesi için devletimizin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Suat Orhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, muhtarların talep ve sorunları dinlendi.