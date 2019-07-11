Vali Akın, Mucur ilçesinde incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

Valilikten yapılan yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, Kaymakam Kaya Çelik ve Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında brifing aldı.

Mucurlu vatandaşlar ve esnafla da sohbet eden Vali Akın, yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasında olan Mucur Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Mucur Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne tahsis edilen Ahi Konağını da ziyaret eden Akın, gençlere çeşitli kurslar verilen atölyeleri inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Akın, Mucur’un gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Mucur ilçemizdeki yatırımları önemsiyor ve takip ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza hizmet sunarken bu hizmetlerin kaliteli ve hızlı olmasını sağlamak. İlimizin önemli bir ilçesi olan Mucur’u daha yaşanabilir ve daha kalkınmış bir ilçe haline getirme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.



