Vali Akın, lastik fabrikasında incelemede bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentin önemli ihracat yapan firmalarından lastik fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın'ı ziyaretinde Petlas AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ile diğer yöneticiler karşıladı.

Fabrikadaki üretim bölümlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Akın, fabrikanın hem ülke ekonomisine hem de Kırşehir'e önemli katkılar sağladığını ifade etti.

İstihdama da ciddi anlamda katkı yaptığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kaliteli ve sağlam üretime özen gösterilen Petlas ürünleri dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak üretimler yapan fabrika, belirlediği vizyon ile dünya pazarında önemli bir yer edinmiş durumda. Her türlü kara taşıtının yanı sıra uçak, traktör ve iş makinesi lastiği üreten Petlas’ın alanında en iyisi olmasını temenni ediyoruz."