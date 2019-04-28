Vali Akın, kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve engellilerle piknik yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve engellilerle piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen piknik etkinliğine katıldı.

Güzler Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte açıklama yapan Vali Akın, kurumun çatısı altında yer alan, korunmaya ve bakıma muhtaç bütün vatandaşların bugün burada düzenlenen etkinlikte buluşmasının bir aile olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Kimsesiz çocuklarla, engelliler ve yaşlılarla bir araya gelerek yanlarında olduklarını göstermeye gayret ettiklerini vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Devletimiz, korunmaya ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gereken desteği vermekte, bizler de onlara yakın ilgi göstererek hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz. Onlarla buluştuğumuzda sorunlarını ve taleplerini dinliyor, sorunlarına çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde, il müdürlüğümüzce güzel bir program düzenlenmiş ve bütün çocuklarımız, engellilerimiz ile huzurevi sakinlerimiz piknik şenliğinde buluşmuş. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek, bizleri mutlu ediyor."

Vali Akın, kimsesiz çocuklar, engelliler ve yaşlılarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve eşi, kuruma bağlı birim müdürleri, devlet koruması altındaki çocuklar, sosyal hizmetlere bağlı ünitelerde kalan engelliler, huzurevinde kalan yaşlılar ve kurumların personeli katıldı.