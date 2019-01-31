Vali Akın KADEM üyeleriyle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılarak önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın ve eşi Saliha Akın, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliğini ziyaret etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal'dan bilgi alan Akın, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında başarılı ve aktif çalışmalar sergilediğini ifade etti.

Kadınların toplumda önemli yeri olduğunu vurgulayan Akın, "Ülkemizde kadına verilen değerin bir ifadesi olarak KADEM aracılığıyla projeler yürütülüyor. Kadınlar, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılarak önemli görevler üstleniyor. Dernek üyelerinin kentteki bütün kadınlara ulaşmaya, onlara destek olmaya çalıştıklarını biliyoruz. KADEM üyelerine faaliyetlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünsal da faaliyetlerin yanı sıra hazırlık aşamasında olan ipekböcekçiliği, 'Bacıyan-ı Rum', erdemli şehir, sesli kitaplar projeleri hakkında bilgi verdi.