Vali Akın, jeotermal tesislerini inceledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentteki jeotermal sistemler ve uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş ve Terme Caddesinde bulunan jeotermal dağıtım sistemi hakkında bilgi alan Vali Akın, kentin jeotermal imkanını daha fazla kullanması gerektiğini ifade etti.

Kırşehir’in sahip olduğu zengin jeotermal kaynakları en verimli ve ideal şekliyle değerlendirme gayretinde olacaklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerji sağlık turizmi, konut ısıtma, seracılık gibi birçok alanda kullanılıyor. Kırşehir, termal açıdan oldukça zengin bir il konumunda bulunuyor. Bu kaynakları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İlimizde 2 bin konutun jeotermal enerji ile ısıtılması, seracılıkta değerlendirilmesi ilimiz için çok önemli. Ama ilimiz ekonomisine en büyük katkıyı termal sağlık turizmi yatırımları yapacaktır. Kente daha fazla sağlık hizmetinin gelebilmesi amacıyla, gerekli yatırımcılar ve girişimciler ile görüşerek projeler hazırlanmasına hız vermemiz gerekiyor."

Ziyaretlerde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, Kırşehir Jeotermal Genel Müdürü Hüseyin Kaya da hazır bulundu.