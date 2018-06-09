Vali Akın, iş adamlarıyla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği istişare toplantısında iş adamlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur'da bir düğün salonunda iş adamlarıyla yapılan istişare toplantısında konuşan Vali Akın, Mucur ve Kırşehir'in kalkınmasında iş adamlarının yürüttüğü ticari faaliyetlerin önemli katkıları olduğunu ifade etti.

İstihdamın artması ve vatandaşların refah seviyesinin yükselmesinde iş adamlarının önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir, ticaret ahlakı ve çalışma disiplininin belli ilke ve kurallara bağlandığı Ahilik felsefesinin doğduğu kenttir. Sosyal ve ekonomik hayatımızı düzenleyen bu sistem asırları aşarak günümüze kadar ulaşmış ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İşte mesleki odalarımız da bu kültürü yaşatan en önemli kurumlardır. Bizler de tarihimizden ve atalarımızdan aldığımız ilhamla, ahlaki meziyetlerimizi yok etmeden kaliteli üretimi ve ahlaklı çalışmayı şiar edinmiş birer temsilci olmalıyız. Yapacağınız yeni yatırımlarla birlikte ilçemizin ekonomik girdilerini arttıracak ve istihdama büyük katkı sağlayacaksınız. Biz yöneticiler de iş adamlarımızın her zaman destekçisi olarak her türlü bürokratik, teknik ve altyapı sorunlarınızın çözümünde yanınızda olacağız."

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve Mucur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferhat Çağlayan da katıldı.