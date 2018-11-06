Vali Akın, huzurevini ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Mucur ilçesindeki Hayrettin Ekim Huzurevi'ne ziyarette bulunarak yaşlıların gönüllerini aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili huzurevi müdürü Tural Deveci’den bilgi alan Akın, yaptığı açıklamada, son derece modern bir yapıya sahip olan Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi'nde 49 yaşlının kaldığını ifade etti.

Yaşlıların hayatlarını kolay ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için huzurevlerinde her türlü imkanın sağlandığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Bizleri büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere hazırlayan büyüklerimizi sık sık ziyaret ederek yüzlerini güldürmek istiyoruz. 60 kişi kapasiteli huzurevinde, ayrıca 12 kişilik rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi de mevcut. Huzurevi içerisinde yaşlıların el emeği eserler yaptığı atölyeler, sosyal aktiviteler düzenledikleri konferans salonu ve kütüphane gibi alanlar da var. Devletimizin huzurevi sakinlerine vermiş olduğu bütün imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaları için çalışıyoruz. Yaşlılarımızla en iyi şekilde ilgilenerek onların hayır dualarını almak niyetindeyiz. Huzurevi personelimizin de bu anlayışla hizmet ettiklerinden şüphem yoktur. Bütün yaşlılarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."

Huzurevi sakinleri de kendilerini ziyaret ederek mutlu eden Vali Akın ve eşi Saliha Akın’a teşekkür etti.

Ziyarete, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik ve eşi Bahar Kayar Çelik ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da katıldı.



