Vali Akın, çocuklarla iftar yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, çocuk evlerinde kalan çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti.

Düzenlenen iftar programında kurumda kalan çocuklar, kurumdan ayrılmış olan ya da memur olarak atanan çocuklarla bir araya gelen Akın, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, devletin koruması altında kalan, memur olarak atanarak devlete hizmet eden çocuklarla ramazan ayının manevi ortamını paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Devletin kurumlarında bakım altında bulunan çocuklarla sık sık bir araya gelerek onların yanında olduklarını her fırsatta hissettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Paylaşma ayı olan ramazan vesilesiyle kimsesiz çocuklarımızla, huzurevinde kalan yaşlılarımızla, şehit yakınları ve gazilerimizle düzenlenen iftar programlarında bir araya geliyoruz. Bugün de Kırşehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında hem kurumda kalan çocuklarımızla hem de memur olarak atanmış çocuklarımızla bir araya geldik. Bu mübarek günde, bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Vali Akın ve eşi Saliha Akın, iftar yemeğinin ardından çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti.