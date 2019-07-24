Vali Akın, Çiçekdağı ilçesinde yatırımları denetledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çiçekdağı ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Akın, Kaymakam Erkan Adıbelli ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında brifing aldı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Vali Akın, hizmetlerin ilçedeki vatandaşlara en iyi şekilde götürülerek, memnuniyet seviyesinin üst düzeye çıkarılması gerektiğini belirtti.

İlçeye yapılan yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, gelişip kalkınması yönünden önem taşıdığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Günümüzde ilçelerin de şehir merkezleri kadar geliştiğini, buna bağlı olarak ihtiyaçların da arttığını görüyoruz. Bu doğrultuda vatandaşların taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılama amacındayız. İlçedeki vatandaşlarımız hizmetleri en iyi şekilde alarak, çalışmalardan da memnuniyet duymaları gerekiyor."

Akın, ilçede yapımı tamamlanan öğretmenevinin yeni binası ile öğrenci pansiyon binası ve lojman inşaatlarını inceledi. İl Özel İdaresi ilçe şantiyesini de gezen Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz’dan köylere yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İlçe esnafını da ziyaret eden Akın, vatandaşlarla sohbet etti.