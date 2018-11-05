Vali Akın, Boztepe'de incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Boztepe ilçesini ziyaret ederek uygulanan projeler ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyareti kapsamında Boztepe'ye giden Akın'ı Hükümet Konağı önünde Boztepe Kaymakam Vekili Nurullah Cemil Erciyas karşıladı. İlçede devam eden yatırımlar hakkında brifing alan Vali Akın, Boztepe Belediye Başkanı Ramazan Aydın’ı da ziyaret etti.

Boztepe’de yapımı devam eden emniyet binasında incelemelerde bulunan Vali Akın, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Vali Akın, ziyaretlerinin sonunda yaptığı açıklamada, ilçeyi ilgilendiren her türlü konuda gerçekleşen yatırımları ve çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Geçiminin büyük çoğunluğunu tarım ve hayvancılıktan sağlayan Boztepe'nin daha yaşanabilir bir ilçe olması, gelişen şartlara oranla daha da iyileşmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Akın, "Asfalt çalışmaları, içme suları, kanalizasyon, kurum binalarındaki iyileştirmelerin hepsi vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetler sunmak içindir. Diğer bütün ilçelerde olduğu gibi Boztepe ilçemizde de yapılan yatırımları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Malya Tarım İşletmesi’ni de ziyaret eden Vali Akın'ın programına İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran eşlik etti.