Vali Akın, Akpınar ilçesini ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Akpınar ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın'ı Akpınar Hükümet Konağı önünde Kaymakam Bilal Basrı ve diğer ilgililer karşıladı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda ilçe devam eden kamu yatırımları hakkında detaylı bilgi alan Vali Akın, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Akpınar Trafik Denetleme İstasyonu yanında, "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla başlatılan Yaşam tünelinde incelemelerde bulunan Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, ilçede devam eden yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine değinerek, bu yatırımların ilçenin gelişmesine önemli katkılarda bulunacağını söyledi.

Akpınar'ın gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu vurgulayan Akın, "İlçedeki kamu hizmetlerinin kalitesini yüksek tutmak, vatandaşlarımıza hizmeti en iyi şekilde sunmak en büyük temennimiz. Tarım ve hayvancılığın büyük ölçüde yapıldığı ilçemizdeki sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalar yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın'a ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran da eşlik etti.



