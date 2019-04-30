VakıfBank'tan BM nezdinde karbon emisyon azaltım taahhüdü

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bulunan ve şirketlerin karbon emisyon azaltım hedeflerini deklare ettiği Bilim Temelli Hedef Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) karbon emisyonu azaltımı konusunda taahhütte bulunan ilk kamu kuruluşu olarak çevre duyarlılığı alanında güçlü bir adım daha attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, finans alanı dışında da ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce BM nezdinde dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact katılımcıları arasında yerini alan ve ardından Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza atan ilk Türk kamu kuruluşu olan VakıfBank, son olarak BM bünyesindeki Bilim Temelli Hedef Girişimine dâhil oldu.

"Yeşil Bankacılık" başlığı altındaki çevreci uygulamalara uluslararası standart getirmek amacıyla kurulan girişime karbon emisyonu azaltımı taahhüdünde bulunan VakıfBank, bu oluşuma katılan ilk Türk kamu kuruluşu oldu.





- CDP raporunda B bandında yer aldı





2014 yılından bu yana faaliyetlerinin çevresel etkilerini raporlayan VakıfBank, yurt dışı yatırımcılara sunulan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporu ve Sürdürülebilirlik endeksinde puanını sürekli artırarak 2018 yılında B bandında yer aldı. VakıfBank ayrıca 2014 yılında hesaplanmaya başlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk günden bu yana yer almaya devam ediyor.

VakıfBank tarafından verilen karbon emisyon azaltım taahhüdü, Bilim Temelli Hedef Girişimi ile paylaşılarak ortak çalışmalar neticesinde hedefler belirlenip, enerji verimliliği, karbon azaltım-nötrleme faaliyetlerine yoğunlaşacak ve orta vadede taahhüt edilen hedefleri gerçekleştirecek.





- Küresel yatırımcı için önemli bir standart





Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "VakıfBank, olarak sadece finans alanında değil, sosyal konularda da ilkleri gerçekleştiriyoruz. BM bünyesinde bulunan ve şirketlerin karbon emisyon azaltım hedeflerini deklare ettiği Bilim Temelli Hedef Girişimi’ne dahil olarak bu faaliyetlerimize uluslararası standart getiriyoruz. Böylece karbon emisyonu azaltımı taahhüdünde bulunan ilk Türk kamu kuruluşu oluyoruz. Bu girişimle hem sosyal sorumluluk yönümüzün bir gereğini yerine getirmiş oluyoruz hem de küresel yatırımcılar açısından itibarımızı artıran önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel yatırımcıların yatırımlarının çevresel etkilerini de görmek istediklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

“Yapılan tüm yatırımların günlük hayatta bir etkisi olduğu, bununla birlikte yeni iş alanları yaratmak ya da doğal kaynakların kullanımı gibi etkilerin pek çoğu, yatırımcılar için belirsiz kalıyor. Bilimsel Temelli Hedef Girişimi, yatırımcıların kısıtlı bilgi erişimi olduğu durumlarda şirket faaliyetlerinin ne kadar çevre dostu olduğunu anlamalarına olanak sağlıyor. VakıfBank Çevre Yönetim Servisi’nin yurt dışı yatırımcılarına yönelik hazırladığı raporlamalar da süreçte önemli bir yer tutuyor. BTHG, gün geçtikçe artan olumsuz çevresel etkileri düşürme, kaynak verimliliğini artırma ve iklim değişikliği konusundaki riskleri azaltma gibi konularda yatırımcılara ölçülebilir bir etki yönetimi fırsatı sunuyor.”





- Taahhütlere sıkı denetim





Bilimsel Temelli Hedef Girişimi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ortaklığıyla hayata geçirilen bir platform olarak görev yapıyor.

BTHG, şirketlerin küresel iklim değişikliğini durdurmak için bilim temelli emisyon azaltım hedefleri almaları için çalışıyor ve sadece sıkı bir değerlendirmeden geçen kurumsal hedefleri onaylıyor.

Şirketlerin benimseyeceği karbon emisyonu azaltımı hedeflerinin bilim temelli oluşu Paris Anlaşması ile uyumlu olarak belirlenen, gezegenin ortalama sıcaklığında maksimum 2 derecelik artış uygulamalarıyla ne kadar uyumlu olduklarıyla belirleniyor.