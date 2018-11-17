VakıfBank’tan Azerbaycan bankacılık sektörüne dijital rehberlik

İSTANBUL (AA) - Dijital bankacılık uygulamalarıyla sektörüne öncülük eden VakıfBank, bu alandaki çalışmalarını Azerbaycan Merkez Bankası yöneticileriyle paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektöründe pek çok inovatif uygulamayı hayata geçiren VakıfBank, son olarak dijital bankacılık deneyimlerini paylaşmak üzere Azerbaycan Merkez Bankası yöneticileriyle Bakü’de bir araya geldi.

VakıfBank heyeti görüşmede, Mastercard danışmanlığında projelendirilen ve hükümet programına alınan "Nakitsiz Azerbaycan" projesi hakkında bilgi aldı. Mobil temassız ödeme, Mastercard NFC ödeme, Masterpass ödeme platformuna banka kanallarından kayıt olma projelerini de kapsayan dijital bankacılık alanındaki bilgi donanımı ve deneyimlerini Azerbaycanlı yöneticilerle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, şunları kaydetti:

“Dijital dünyada müşterilerimizin ‘yanındaki güç’ olmak adına önemli yeniliklere imza atıyoruz. Sektörün en iddialı uygulamalarından biri olan ve şu anda 3,3 milyon müşterimizin kullandığı VakıfBank Mobil’i sürekli olarak yenilikçi çözümlerle güncelliyoruz. Bu yönde attığımız adımlardan biri olan ve sektörde bir ilk olarak öne çıkan ‘Masterpass’ özelliği de müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede VakıfBank Mobil kullanıcılarımız, kartlarını bir kez tanımladıktan sonra online alışveriş site ve uygulamalarında, kart bilgilerini paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor.

Aynı zamanda Masterpass’e üye işyerleri için de önemli bir çözüm sunmuş oluyoruz. Diğer taraftan, bir başka yenilik olarak, NFC özellikli Android telefonlara sahip müşterilerimiz, yine VakıfBank Mobil üzerinden temassız ödeme özelliğini aktif hale getirerek, temassız POS cihazlarına sadece cep telefonlarını dokundurarak hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyorlar. Bu ziyaretimizle, mobil bankacılık alanındaki tecrübelerimizi kardeş ülke Azerbaycan’la paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da "Hem ülkemizin köklü kurumlarından VakıfBank'ın dijital projelerinde partneri olmaktan hem de Azerbaycan ekonomisinin dijital dönüşümüne danışmanlık sağlamaktan dolayı gururluyuz. Bu proje ile ülkede dijital ödemelerin yaygınlaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve toplam ödemeler içinde yüzde 2 olan kartlı ödemelerin payının yüzde 30’a yükselmesi hedefleniyor.

Hız, güvenlik ve kolaylık gibi dijital ödemelerin sunduğu avantajların tüm toplumların refah seviyesini daha da iyi noktalara getireceğine olan inancımızla alanında öncü bankalarımızdan biri olan Vakıfbank’ın Türkiye’deki uygulamalarını Azerbaycan Merkez Bankası ile paylaştık” ifadelerini kullandı.





- Alanında bir ilk





Azerbaycan Merkez Bankası’nın ilgiyle dinlediği "Masterpass Platformu’na Vakıfbank Mobil Bankacılık Kanallarından Kayıt Projesi", alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu proje ile müşterilerin dijital ödeme platformu Masterpass’e hızlı ve kolay bir şekilde kaydolması sağlanıyor. E- ticaretin gelişimini hızlandıran, güvenlik, kolaylık ve hız gibi faktörleri tüketicilere sunan Masterpass dijital dönüşümün de önemli araçlarından biri konumunda bulunuyor.

Heyetin paylaştığı diğer proje ise 850 binden fazla POS terminalinde mobil temassız ve 15 ilde toplu taşıma araçlarında ödeme imkanı sunan NFC Mobil Bankacılık Uygulaması oldu. Müşterilerin bu özelliği kullanabilmesi için VakıfBank Mobil üzerinden temassız ödeme özelliğini aktif hale getirmesi gerekiyor.

NFC özellikli Android telefonlar ile 90 TL altındaki alışverişler, temassız POS cihazlarına telefon okutularak yapılabiliyor. 90 TL üzeri işlemlerde ise kullanıcıların cep telefonlarını POS cihazına okuttuktan sonra kart şifrelerini POS cihazlarına girmeleri gerekiyor.