VakıfBank uluslararası kredi kartı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank ile Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) iş birliği kapsamında, bankanın TROY logolu kredi kartları yurt dışında kullanılmaya başlandı.

VakıfBank açıklamasına göre, kartlı ödeme sistemlerinde yenilikçi çalışmalarına devam eden banka, uluslararası kredi kartı "TROY"u hayata geçirdi.

Bu kapsamda, VakıfBank'ın TROY logolu bankamatik kartlarının ardından, kredi kartları da yurt dışında kullanıma açıldı. Bu sayede, TROY logolu VakıfBank kredi kartları ile 190 ülkede 43 milyonu aşkın noktada bankacılık işlemi gerçekleştirilebiliyor.

VakıfBank ayrıca, "dünya genelinde geçerli TROY özellikli kredi kartı sunan ilk banka" oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Ödeme Sistemleri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez bankamız tarafından hayata geçirilen TROY logolu kredi kartıyla dünyanın birçok yerinde müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bu iş birliğiyle Türkiye'de bir ilke imza attığımız için de ayrıca mutluyuz. Aynı zamanda, milli ödeme yöntemimizin dünya genelinde geçerli olmasında ön ayak olduk. VakıfBank olarak müşterilerimize özel ayrıcalıklı hizmetler sunmaya, milli ekonomimize katma değer sağlayacak işlere imza atmaya devam edeceğiz."