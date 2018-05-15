Vakıfbank Kızılcahamam Şubesi açıldı

ANKARA (AA) - Vakıfbank Kızılcahamam Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, siyasi partilerin ilçe başkanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şubenin açılışı gerçekleştirildi.