VakıfBank Çağrı Merkezi yenilendi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, çağrı merkezini yenileyerek kullanım alanı ve çalışan sayısını artırdı.

VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre, daha hızlı, esnek ve fonksiyonel süreçler üzerine yatırımlarına devam eden banka, müşteri deneyimi odaklı çalışmaları kapsamında çağrı merkezini yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil, çağrı merkezlerinin kurumların müşteriye en yakın yüzü olduğunu, ayrıca marka değerini belirlemede oldukça önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Bankacılık sektöründe dijital kanalların kullanım oranının arttığını, çağrı merkezlerine gelen arama sayısının da yükseldiğini aktaran Yeşil, "Müşteriler herhangi bir konuda destek istediklerinde şubeye gitmek yerine çağrı merkezini aramayı tercih ediyor. Biz de daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çağrı merkezimizin kullanım alanını ve çalışan sayısını artırdık." ifadelerini kullandı.

Yeşil, teknolojik yatırımlara da devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mobil uygulama üzerinden müşteri temsilcisine direkt bağlanma özelliği, müşterilerimiz tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz sesli yönlendirme ve ses tanıma teknolojilerini 2019'da kullanmaya başlayacağız. Ayrıca görüntülü görüşme konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Öte yandan çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor.

Mutlu çalışanlar verimli ve daha yüksek hizmet kalitesi için olmazsa olmazlardan. Bu amaçla çalışma alanlarını sosyal ilişikler kurulabilecek keyifli alanlara dönüştürdük. Genç ve eğitimli çalışan sayımızı artırarak her geçen gün büyümeye devam ediyor ve eğitimli bireylerin istihdam edilmesine katkı sağlıyoruz."