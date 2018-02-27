"Vakıf Şehir: Lefkoşa" tur programının tanıtımı yapıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs turizmine yeni bir soluk getireceğine inandığımız, vakıf konusunda kitlelerin bilgilendirilmesine hizmet edecek, aynı zamanda Lefkoşa'daki Osmanlı kültür mirasını da görünür kılmayı amaçlayan 'Vakıf Şehir: Lefkoşa' tur programının duyurusunu yapmak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Çukurhan'da düzenlenen basın toplantısıyla, Alternatif Bir Rota "Vakıf Şehir: Lefkoşa" tur programının tanıtımını yaptı.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve Kıbrıs Turizm Acentaları Birliği heyetinin yer aldığı toplantıda konuşan Çavuşoğlu, hazırlanan projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan vakıf eserlerinin tanıtımının yapılacağını ve KKTC ekonomisine vakıf turizmi yoluyla destek olunacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs adasının, 1571'de fethedildiği tarihten bu yana hep bir "vakıf adası" olarak bilindiğini, bunun en önemli nedeninin ise feodal bir devlet olan Venediklilerin Kıbrıs'ı sadece bir askeri üs olarak görmelerinin ardından, her türlü inanca saygılı olan Osmanlı'nın, Kıbrıs'ın başta su problemi olmak üzere pek çok sosyal sorununun çözümü için burada vakıf medeniyetini ihya etmesi olduğunu söyledi.

"Kıbrıs'ta pek çok vakıf eseri var"

Kıbrıs genelinde 202 cami, 15 tekke, 8 medrese ve daha nice han, hamam gibi vakıf eserlerinin bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunların önemli bir kısmının KKTC sınırları içinde olduğunu kaydetti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de ecdadın bıraktığı vakıfları yönetme ve yaşatma, vakıf geleneğini sürdürme ve gelecek nesillere aktarma görevinin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızda vakıf medeniyetinin ruhuna dokunmak, bu ruhu yüceltmek en önemli gayemizdir. Yahya Kemal'in dediği gibi, 'Ruh ufuksuz yaşamaz.' Günümüzde çatışmalar ve acı içinde kıvranan insanlığın çaresizlik içinde yüzünü çevirdiği ilk ülkenin Türkiye olması ve aziz milletimizin gözlerinin içine bakması, medeniyet ufkumuzun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Hazırlanan projenin, KKTC'nin turizmine de hareketlilik getireceğine inandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de bugün artık kurucuları hayatta olmayan vakıflarımızı temsilen Osmanlı Devleti'nin varlık sürdüğü coğrafyada ülkemizdeki gibi faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmaların devam ettiği önemli noktalardan birisi de Kıbrıs Adası olmuştur. Ada'da 308 yıl hüküm süren Osmanlı medeniyetinden bugüne kalan en önemli hatıralar, vakıf eserleri olmuştur. Bu coğrafyada Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yaptığı restorasyon çalışmaları ve ulaştırdığı hayır hizmetlerinin yanında vakıfların hayat bulduğu çeşme, türbe, cami, han, bedesten gibi yapıların tarihini de paydaşlarıyla ortaya koyacağı bu güzide projeyle kamuoyuna sunmayı hedeflemiştir."

Bin kişiye tur rehberi eğitimi

Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2014'te Türkiye Rehberler Birliği katılımıyla başlatılan vakıf medeniyeti eğitim seminerleri kapsamında, Türkiye genelinde bin profesyonel tur rehberinin eğitimden faydalandığını belirtti.

Amaçlarının özgün bir değer olan vakıf konusunun kitlelere doğru bir biçimde anlatılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu eğitimin bir benzerinin de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi ortaklığında ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliğinin iş birliği ile Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirildiğini, 50 profesyonel tur rehberine eğitim verildiğini kaydetti.

Özellikle Lefkoşa'da bulunan ve tamamı vakıf eseri olan Osmanlı kültür mirasının tanıtılması yönünde yeterli çalışma olmadığı ve bir kültür turunun eksikliğinin fark edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile çalışma toplantıları gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çalışmalar sonucunda tüm tarafların mutabık kaldığı ve Osmanlı vakıf kültür varlıklarını merkeze alan ancak adanın kendi kültür tarihinin diğer değerlerini de atlamayan bir alternatif rota oluşturulduğunu aktaran Çavuşoğlu, "İşte bugün logosu ile sizleri tanıştırdığımız, ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs'tan önemli acentelerin de resmen dahil oldukları ve Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliğinin de ortaklıkları ile Kıbrıs turizmine yeni bir soluk getireceğine inandığımız, vakıf konusunda kitlelerin bilgilendirilmesine hizmet edecek, aynı zamanda Lefkoşa'daki Osmanlı kültür mirasını da görünür kılmayı amaçlayan 'Vakıf Şehir Lefkoşa' tur programının duyurusunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, tur programında 26 lokasyon bulunduğunu söyledi.

15 Nisan'da Kıbrıs'ta yürüyüş turu yapılacak

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Burada özellikle sadece görmek üzerine değil, yaşamak üzerine kurulu bir kültürel turizm anlayışı hedeflediğimizi de belirtmek isterim. Örneğin bir yerde bir vakıf çeşmesi akıyorsa orayı ziyaret eden turistin elinin mutlaka ıslanmasını istiyoruz. Uzaktan izlenen, sadece kuru bilgiyle donatılmış bir anlayışla iktifa edemeyiz. Turizm Haftası'nın başladığı, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ta Vakıflar Haftası'nın da başladığı 15 Nisan günü bu yürüyüşü iş birliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte yapacağız. Vakıf konusuna dikkat çekmek, toplumlarımızı vakıf mirasımız ile ilgili bilgilendirmek için ilk yürüyüş turunu Allah nasip ederse bizler yapacağız. Her alanda KKTC'nin yanında olan hükümetimiz, vakıflar yoluyla da KKTC turizmine bir katkı sunmaktadır. Çalışmalarımızın hem kardeş KKTC halkına hem de KKTC vakıflarına hayırlar getirmesini diliyorum."

Kıbrıs'ın içerisinde çok yoğun bir Osmanlı varlığı ve vakıf kültürünün hakim olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Oradaki Osmanlı varlığı bugüne kadar teğet geçilmiş. Onun için bu projemiz, Kıbrıs'ın turizmdeki potansiyelini hem geliştirecek hem algısına önemli katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Müzelere girişlerdeki bilet ücretlerinde indirime gidileceğini, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısı olan işletmelere gidenlere yüzde 30 indirim sağlanacağını dile getiren Çavuşoğlu, 15 Nisan'da Kıbrıs'ta farkındalık oluşturulacak ziyaretler yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, sertifikası olmayan rehberlerin buralarda çalıştırılmayacağını belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü Ertem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2011'den sonra bir çalışma başlattıklarını söyleyerek Osmanlı'dan bugüne intikal eden yapıların yüzde 70'inin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğünde olduğunu ifade etti.

Ertem, Kıbrıs'ta restorasyonu tamamlanan çalışmalar ile gıda yardımlarına ilişkin bilgiler verdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de KKTC'de pek çok vakıf eserinin bulunduğunu dile getirerek vakıf eserlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Her dinden insan için KKTC'de hizmetlerin bulunduğunu belirten Benter, buradaki güzel eserleri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Ali Kemal Akan