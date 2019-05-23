Vakıf Katılım'dan 315 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 315 milyon liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilen 315 milyon lira tutarlı ve 98 gün vadeli kira sertifikası ihracına yoğun ilgi geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, banka olarak temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve Türkiye ekonomisini daha da büyütmek olduğunu vurguladı.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarına yön verdiklerini belirten Göktaş, "Bu vizyon doğrultusunda 22 Mayıs'ta gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019'da nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda 3,1 milyar liralık fon sağladık. Geçen yıl ise 24 tertip halinde toplamda 4,4 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık. Şu anda ise tedavülde 1,8 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor." değerlendirmelerini yaptı.

Göktaş, Vakıf Katılım olarak son 23 ay içerisinde 51 tertip halinde yaklaşık 10 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son 23 ayda Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz 44 ihraç neticesinde 9,1 milyar liralık ihraçla bankamızın fonlama kaynaklarını çeşitlendirdik. Diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde ise 903 milyon liralık ihraçla özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz aracılığıyla 2019'da planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için de 250 milyon dolarlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ihraç tavanı onayını aldık."

Gelecek dönemde leasing ve enerji gibi sektörlerde planladıkları yeni kira sertifikası ihraçlarıyla yollarına devam edeceklerini aktaran Göktaş, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdüreceklerini bildirdi.