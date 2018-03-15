KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Arakan Rohingya Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Wakar Uddin, Arakan'da yaşananlara ilişkin kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve görüntülerin gerçeğin sadece bir bölümünü yansıttığını belirterek "Budistler ve Myanmar hükümeti temsilcileri vahşetin fotoğraflarını şampanya içerek izliyorlar." dedi.

Uddin, bir panele katılmak üzere geldiği Konya'da, Arakan'daki Rohingya krizine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Arakan'daki Rohingyalıların son zamanlarda artan şiddet ve baskı nedeniyle yaşadıkları toprakları terk ettiğini anımsatan Uddin, Myanmar Hükümetinin ağır insan hakları ihlalleri uyguladığını anlattı.

- Budist bölgesi oluşturuluyor

Uddin, Myanmar Hükümeti ve Budist çetelerin insanlığın kabul etmeyeceği cinayetler işlediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Toplam nüfus 3 milyon, zulüm gören insanların sayısı 500 bin civarındadır. Baskılardan dolayı Myanmar Hükümeti ve ordusunun zulmünden dolayı insanlar açlıkla baş başa bırakılıyor. Yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Soykırım derecesine ulaştı. Rohingya'nın kimliğini yok ediyorlar. Nüfusu azaltıyorlar. Tarihini tamamen yok ediyorlar. Seyahat kısıtlaması var. Ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor. İbadethaneleri kapattılar, ibadete bile izin vermiyorlar. 17'nci yüzyıldan kalma tarihi bir camiyi Budist tapınağına dönüştürdüler. Rohingya ile beraber bölgede İslam'ı kaldırıyorlar. Rohingyalıların yaşadığı Arakan bölgesini Müslümanlardan tamamen temizleyip Budist bölgesi haline getirmeye çalışıyorlar."

Arakan'da yaşayan Rohingyalıların köklerinin 7'nci yüzyıla kadar uzandığını aktaran Uddin, birçok tarihçinin de bunu eserlerinde ortaya koyduğunu dile getirdi.



Uddin, uluslararası toplumun Rohingyalıların vatanlarında birinci sınıf vatandaş olarak, insan haklarına uygun ve güvenlik içinde yaşamalarını istediğini bildirdi.



- "Korkunç hikayeler yaşanıyor"

Rohingyalıların son yılların en büyük zulmüyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Uddin, şöyle devam etti:

"Köyleri buldozerlerle yıkmaktadırlar. Arakan'da 266 köy tamamen yok edildi. Arakan'da bugün yaşananlar geçmişte Bosna Hersek'teki soykırıma çok benziyor. Orada toplu mezarlar çıkmıştı. Arakan'da da çok çok fazla toplu mezar var. Bunlar tekrarlanmayacak denilmesine rağmen hala bu uygulamalar sürüyor. Çok büyük zulümler, korkunç hikayeler yaşanıyor. Kadın, genç kız ve çocuklara yönelik işlenen suçlar kan donduran cinsten. Kamplarda 700 bin sığınmacı ve mülteci yaşıyor. Bunların yüzde 60'ı çocuk. İnsanlar, yetersiz beslenme nedeniyle hastalıklarla boğuşuyor."

- Nüfus baskısı sürüyor

Uddin, Myanmar Hükümetinin Rohingyalılara yaşam hakkı vermediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Budist isimler veriliyor. Kimliği yok etmek istiyorlar. Evlilikler de engelleniyor. Bir Rohingyalı evlenmek istediğinde izin süreci 10 yılı buluyor. Nüfus baskısı var. İki çocuk sınırlaması yapılıyor. İki çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olursa göçe zorlanıyor. Myanmar Hükümeti, Rohingyalıların tarlalarına ve çiftliklerine el koyuyor. Tutuklamalar, işkenceler, insan kaçakçılığı, infazlar yapılıyor. Bunların yaşanmadığına dair Myanmar Hükümeti hiçbir şey öne süremez. Orada yaşananlara ilişkin kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve görüntüler gerçeğin sadece bir bölümünü yansıtıyor. Budistler ve Myanmar hükümeti temsilcileri bu kareleri şampanya içerek izliyor."