banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Uzunoğlu'ndan ipek halıcılığı kursuna ziyaret

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ipek halıcılığı kursunu ziyaret ederek kurs hakkında bilgi aldı.Kaymakam Uzunoğlu, Gençlik Merkezinde devam eden ipek halı dokumacılığı kursunu ziyaretinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri...

02 Ocak 2018 Salı 17:28
Uzunoğlu'ndan ipek halıcılığı kursuna ziyaret
banner230

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ipek halıcılığı kursunu ziyaret ederek kurs hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Uzunoğlu, Gençlik Merkezinde devam eden ipek halı dokumacılığı kursunu ziyaretinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlerin tek amacı meslekleri unutturmamak. Bu nedenle, yıllar öncesi bir çok kişinin gelir kapısı olan ve daha sonra ise unutulmaya başlamış olan ipek halıcılığı kursunu bu bölgede tekrar canlandırarak, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize ek gelir kapısı açmaktır. Bu nedenle güzel bir çalışma sergileyen kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."




Anahtar Kelimeler:
Suşehri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim