Uzunoğlu'ndan ipek halıcılığı kursuna ziyaret

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ipek halıcılığı kursunu ziyaret ederek kurs hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Uzunoğlu, Gençlik Merkezinde devam eden ipek halı dokumacılığı kursunu ziyaretinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlerin tek amacı meslekleri unutturmamak. Bu nedenle, yıllar öncesi bir çok kişinin gelir kapısı olan ve daha sonra ise unutulmaya başlamış olan ipek halıcılığı kursunu bu bölgede tekrar canlandırarak, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize ek gelir kapısı açmaktır. Bu nedenle güzel bir çalışma sergileyen kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."









