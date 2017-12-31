Uzunoğlu ve Yüksel'den yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Uzunoğlu, mesajında, geçmiş yılın muhasebesini yaparken, yeni yılın en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılmasının düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Zamanı, enerjiyi ve potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek durumunda olduklarını belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizi istenilen gelişmişlik düzeyine çıkarabilmek en büyük hedefimizdir. Bu nedenle 2018 yılında her alanda ilçemizi ileriye götürecek projeler hayata geçirerek halkımıza daha iyi hizmet vermek çabası içinde olacağız. Halkımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak bu çalışmaları mesai kavramı gözetmeksizin ekip ruhu içinde yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak, İlçemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice güzel yıllara birlikte kavuşacağız."

- Belediye Başkanı Yüksel'in mesajı

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de Suşehri halkının güvenini boşa çıkarmamak için önemli hizmetleri halka sunacaklarını aktararak, şunları ifade etti:

"2018 yılında da yapacağımız tüm hizmetlerde halkımızı daha iyiye, daha doğruya götürmek, onların huzur içerisinde olmalarını sağlamak için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve hemşehrilerimize huzur getirmesi, başarının sürekli olması, sevginin hiç eksik olmaması, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum."