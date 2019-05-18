Uzunkaya'dan

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bu ülkenin gençleri yeri gelmiş 15 yaşında cepheye koşmuş, yeri gelmiş terörle mücadelede ön safta yer almış, yeri gelmiş 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklal ve istikbalimize kasteden hainlere karşı tankların önünde yatarak kendisine beslenen ümitleri taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü millet olarak birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı hareketle, milletin sönmek üzere olan umutlarının canlandığını ve sonsuza kadar yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirten Uzunkaya, bu tarihi günün gençlere bayram olarak armağan edilmesinin de gençlere verilen değerin göstergesi olduğunu vurguladı.

Uzunkaya, gençlerin dünyadaki ilerleme yarışında Türkiye'nin en büyük güvencesi, milletin sahip olduğu en büyük zenginlik olduğuna dikkati çekerek, Atatürk'ün "Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız." sözüyle gençliğe güvenini, "Bütün ümidim gençliktedir." sözüyle de beklentilerini dile getirdiğini anımsattı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Bu ülkenin gençleri yeri gelmiş 15 yaşında cepheye koşmuş, yeri gelmiş terörle mücadelede ön safta yer almış, yeri gelmiş 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklal ve istikbalimize kasteden hainlere karşı tankların önünde yatarak kendisine beslenen ümitleri taçlandırmıştır.

Yeni ve tarihi bir sayfanın açılışı olan bu gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün komutanlarını, en üst rütbelisinden cepheye mermi taşıyan eli öpülesi analarımıza varıncaya kadar bütün isimli-isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."