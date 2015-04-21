Uzungöl’ü Yaz Turizmine Hazırlıyorlar

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl her gün 15 kişilik bir grup tarafından temizleniyor.Türkiye’nin ve Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu ile Çaykara Belediyesi arasındaki ‘Toplum Yararı’na çalışma programı kapsamında Uzungöl’ün temizliği çalışmalarına başlandı. Her gün 15 kişilik bir ekip Çaykara Belediyesi tarafından Uzungöl’e getirilip çevre temizliği yaptırılıyor. Finansmanını İŞKUR’un üstlendiği proje ile Uzungöl turizm sezonuna hazırlanıyor.