Son Dakika

Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Genel 23.12.2019, 12:02
Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı
banner230

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı, bölgeye giden iş makineleriyle saat 06.00'da başladı.

Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişlere izin verilmiyor.


#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:49
Öğle 12:45
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@