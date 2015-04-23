‘Uzun Köprü’ UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne Girdi

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne’nin Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan tarihi taş köprü ‘Uzun Köprü’nün, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne geçici aday olarak girdiğini söyledi.Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Ergene Nehri üzerinde bulunan ve Dünya’nın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan ’Uzun Köprü’nün, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmek için adaylık başvurularının kabul edildiğini ve geçici listeye girdiğini söyledi.“UZUN KÖPRÜ UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ’NE GEÇİCİ ADAY OLARAK GİRDİ”Vali Şahin, Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek köprü konumunda bulunan ‘Uzun Köprü’nün UNESCO adaylığının kabul edildiğini ve geçici listeye alındığını belirterek, "Dün akşam aldığımız haber gerçekten çok sevindirici bir haber. Çünkü ilimizden üçüncü veya dördüncü bir eser UNESCO kapsamına alınıyor. 1393 metre uzunluğunda ve dünyanın uzun taş köprülerinden birisi daha Edirne’den UNESCO Somut Varlıklar Dünya Kültür Miras Listesi’ne geçici olarak giriyor. Dünkü toplantının ardından listeye alındı. Bu konuda çok mutluyum. Şimdi sıra Edirne olarak Avrupa Kültür Başkenti listesine girme zamanı geliyor" dedi.“EDİRNE’DEN YENİ ESERLERLE UNESCO’YA BAŞVURACAĞIZ”Ulu Camii (Eski), Üç Şerefeli Camii, Muradiye Camii ve Beyazıt Camii gibi eserlerin bundan sonraki süreçte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için teklifte bulunacaklarını dile getiren Vali Şahin, "Uzun Köprü, listeye çok çabuk girdi. 2 ay önce Türkçe ve İngilizce olarak başvuruda bulunmuştuk. Çünkü dünyada böyle eserler çok az. Böyle eserler var fakat metre uzunluğu bu denli uzun değil. Bu vesile ile hemen kabul edilmesi Edirneliler için sevindirici bir olay" diye konuştu.Vali Şahin, Kakava Şenlikleri’nin de somut olmayan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için gerekli başvuruları yaptıklarına da sözlerine ekledi.