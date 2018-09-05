Uzun Çarşı'da cephe ve sokak düzenlemesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tarihi Uzun Çarşı'da tamamlanan sokak ve cephe düzenlemesiyle alışverişin bölgede yeniden canlanacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, Uzun Çarşı esnafı ile buluşarak, çarşıda yürütülen sokak ve cephe düzenleme çalışmalarını değerlendirdi.

Bahçeci, toplantıda yaptığı konuşmada, Uzun Çarşı'daki cephe düzenlemesi ile ilgili zaman zaman esnafı bilgilendirdiklerini, istişareli bir şekilde çalışma yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Kenti güzelleştirerek, bölgeye vizyon katabilmek, yeni bir ufuk katabilmek bütün gayretleri olduğunu belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

" Uzun Çarşımız Kırşehir’in en eskisi çarşısıdır. İlk projeyi gerçekleştirirken ne demiştik. 'Çarşı bitik durumda, zorunlu olmadıkça kimse bu çarşıya, gezmeye öyle gidip bir alış veriş yapayım' diye kimse gelmiyordu. Aradığını Uzun Çarşı'da bulduğu zaman buraya geliyordu ve öylede bir müşteri profili vardı. Bu yaptığımız en son görsel düzeni ile aydınlatmamız, altyapımız belirli bir düzene geldi. Esas olan bu çarşıyı birlikte yaşatmak, insanların ilgisini birlikte çekeceğiz. Bütün çalışmalar bittiği zaman buraya bir açılış yapalım insanları davet edelim. Uzun Çarşı'ya gelmemiş insanlar gelsin buranın farkına varsın. Uzun Çarşı'yı korumak, düzenini sağlamak, yapılan işlere sahip çıkmak size düşüyor. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Çarşıda bir takım kuralları koymamız lazım. Kural koymazsak eski halini alır. Çarşı hepimizin çarşısı buradaki karar sizin. Uzun Çarşı'da yaptığımız çalışmaları insanları buraya çekerek, insanların ziyaret ettiği, uzun çarşıyı bir gezeyim dediği bir çarşı haline getirmek istiyoruz."