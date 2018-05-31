Üzümlü Mahallesi kültür merkezine kavuştu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde eski belediye hizmet binası, yürütülen çalışmaların ardından modern bir kültür merkezi haline dönüştürüldü.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir'in nüfus olarak en büyük mahallesi olan Üzümlü'nün kültür merkezine kavuştuğunu belirtti.

Yerleşim merkezi belde statüsündeyken belediye hizmet binası olarak kullanılan eski yapının modernize edilerek bir kültür merkezi haline dönüştürüldüğünü ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:



"Atıl vaziyetteki eski belediye hizmet binasını yürüttüğümüz çalışmaların ardından bünyesinde konferans salonu, iş yerleri, çalışma ofisleri, kafeterya ve teras katı da olan modern bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Üzümlü Mahallemize, böylece Beyşehir Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz bir kültür merkezini kazandırmış olduk. Kültür merkezi gerçekten bu yöremizde eksikliği hissedilen bir yapıydı. Üzümlülü hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

