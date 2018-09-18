Üzüm yüklü traktör devrildi: 1 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ulaşlı köyü yakınlarındaki araziden traktörle üzüm getirmekte olan Ömer Aksoy'un (71), Tanışman mevkisinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle kaza meydana geldi.
Yol kenarına devrilen üzüm yüklü traktörün altında kalan Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aksoy'un, öğle vakti Aksalur Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:08