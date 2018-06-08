Uzmanından karne uyarısı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Uzun Çiçek, eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu.

Tatil dönemlerinde velilerin ve öğrencilerin yanlış davranışlarının olduğunu belirten Çiçek, öğrencilerin bugün karne alarak uzun bir tatil dönemine girdiğini belirtti. Tatilde genellikle gerek veliler ve gerekse öğrenciler tarafından yapılmış hatalarla karşılaştıklarını aktaran Çiçek, "Bu hatalardan birisi çocukların yüksek düzeyde teknolojiye maruz kalmaları. İkinci yapılan hata ise çocukların okumayı veya çalışmayı tamamen bırakıyor olmaları." ifadelerini kullandı.

Çocukların bütün günlerini, teknoloji karşısında geçirdiklerine vurgu yapan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bunun dezavantajı çocuklar gerçek ilişki geliştiremiyorlar ve bu tür aletler karşısında yalnızlaşıyorlar. Çocuklar, zihinsel becerilerini geliştirecek, üretici düşüncelerini geliştirecek imkanlar bulamıyorlar. Çocuklar ve anne babalar genellikle tatilleri geç zamanlara kadar oturmak, geç saatlere kadar uyumak hatta ikindi vaktinde kahvaltı yapmak gibi düşünüyorlar. Bu durumda da çocukların hem uyku, hem de beslenme alışkanlıkları ciddi değişiklikler gösteriyor, bu da çocukların bedensel ve ruhsal gelişmelerinde sıkıntı oluşturabiliyor."

Tatil dönemlerinde belirli bir aralıkta kısa kısa ders çalışmanın öğrenci için faydalı olacağına değinen Çiçek, "Aslında tatil yoğun bir tempo ve onun ardından verilen bir dinlenme süresi. Ama biz genellikle tatilin başlamasından 10-15 gün sonra artık çocukların özellikle eksik, yetersiz gördüğümüz derslerine çalışmalarını en azından günde yarım saat kadar veya haftanın herhangi bir gününü derslerine ayırmalarını öneriyoruz. Bu şekilde de ağustos ayının sonlarına kadar devam etmelerini öneriyoruz." açıklamasında bulundu.

Yaz tatilinin başlangıcının işareti olan karnelerde gelen sonuca göre ailelere uyarılarda bulunan Çiçek, şöyle devam etti:

"Öncelikle karne iyi geldiyse mutlaka çocuğu manevi ödüllendirme dediğiniz ödüllendirmeyle ödüllendirmek lazım. Bu ne demek? Çocuğu takdir etmek, övmek, sana güveniyorum mesajını vermektir. Anne babalara önerimiz şu. Öncelikle iyi olan derslerden başlasınlar. İyi olan dersleri ön plana çıkarsınlar veya birinci dönemde düşük olup da ikinci dönemde artırdıkları dersleri varsa onları ön plana çıkarsınlar ve sonradan eksik olan dersleri konuşmakta fayda var. Eskiden karneler internet ortamında değilken, anne babalar için de karneler bir sürpriz oluyordu, şimdi e-okuldan anne babalar da önceden çocukların karnelerini görebiliyorlar. Bu durumda da karnedeki kırık notlara karşı hazırlıklı olabiliyorlar. Eskiden bizim daha sık karşımıza çıkan karnedeki notları düzeltme, değiştirme, karne hesaplama veya o gün evden kaçma gibi tepkileri artık daha az görüyoruz ama yine de anne babalara önerimiz kırık notları aşırı cezalandırma, iyi karnelere çok büyük ödüllerin olmaması yönünde. Zaten çocuk orada yapması gereken görevi yapıyor. Bu noktada da aşırı ödüllendirmede sıkıntı oluşturabiliyor. Çünkü 'İyi bir karne getirirsen tablet alacağım' gibi rüşvete benzer bir durum ortaya çıkabiliyor."