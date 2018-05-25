Uzlaştırmada elektronik dönem başlıyor

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının çalışmasıyla ceza alanında mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlıkların etkin, hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan alternatif çözüm yolu uzlaştırma, elektronik uygulamalarla güçlendirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, ceza alanındaki uyuşmazlıkların, tarafların özgür iradeleriyle çözüme kavuşturmalarını sağlayan uzlaştırmanın etkinliğini artırmaya yönelik çalışma yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla önümüzdeki haftadan itibaren uzlaştırmaya yönelik yeni elektronik düzenlemeler uygulamaya konulacak.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde kurulan "Uzlaştırmacı Portalı" yeni elektronik düzenlemeler arasında yer aldı.

- Görevlendirmeler elektronik ortamda yapılacak

Uzlaştırma müzakerelerini yöneten uzlaştırmacıların, görevlendirilmeleri Uzlaştırmacı Portalı aracılığıyla yapılacak.

Görevlendirildikleri dosyaların sayısını, dosyalara ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazdıklarını portal üzerinden görebilecek uzlaştırmacılar, yapacakları iş ve işlemleri de aynı portaldan takip edebilecek.

Oluşturulan "Otomatik SMS" sistemi sayesinde de uzlaştırmacılar, görevlendirildikleri dosyalar hakkında cep telefonlarına gönderilecek mesajlarla bilgilendirilecek.

- Taraflara mesajla bilgi dönemi

Uzlaştırmacı, dosyayı kabul edip etmediğini 24 saat içinde, "Uzlaştırmacı Portalı"na giriş yaparak bildirecek. Görevlendirmeye ilişkin bildirimde bulunulmadığında dosya bir sonraki uzlaştırmacıya verilecek.

Uzlaştırmacı görevlendirildiğinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı taraflara mesaj gönderecek. Bu mesajda, dosyanın Uzlaştırma Bürosuna ulaştığı, görevlendirilen uzlaştırmacının kimliği ve kendileriyle iletişime geçileceği bilgileri yer alacak.

Böylece taraflar, uzlaştırmacı, kendileriyle iletişim kurmadan önce hem dosyalarının durumu hem de uzlaştırmacının kimliği hakkında bilgi sahibi olacak.