'Uzlaştırma ve arabuluculuk' dizilerde anlatılacak

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığının, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma ile arabuluculuğun etkinliğinin artırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmaları kapsamında bakanlık temsilcileri, her iki uygulamanın da diziler aracılığıyla da ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için yapımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Dizi yapımcıları ile senaristler, uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Görüşmeler sonrasında Kanal D'de yayımlanan "Çocuklar Duymasın" dizisinin yapımcısı Birol Güven, cezada alternatif çözüm yollarından uzlaştırmayı senaryoya dahil etti.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklar Duymasın"ın, Türkiye'nin güncel dizilerinden olduğunu ve yaşanan gelişmelerin dizide anlatıldığını söyledi.

Güven, şunları kaydetti:

"Yargının iş yükünü azaltmayı amaçlayan, aralarında niza olan insanların mahkemelik olmadan barışmalarını sağlayan uzlaştırma çok pozitif bir yöntem. Giderek de yaygınlaşıyor. İşte bu nedenlerle alternatif çözüm yöntemlerinden birisi olan uzlaştırmayı senaryomuzda kullanmak istedik."

Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde, "Çaycı Hüseyin" karakterinin yaşadığı bir olay, mahkemeye götürülmeden uzlaştırmacı eşliğindeki görüşme sonrasında anlaşmayla çözüme kavuşturulacak. Taraflar, bir okulun bahçesine 250 ağaç fidanı dikilmesi şartıyla uzlaşacak.

Arabuluculuk da ekranlara taşınıyor

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, arabuluculuğun da dizilerde anlatılması için girişimde bulundu.

Bu çerçevede de ilerleyen günlerde, TRT'de yayımlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde arabuluculuğun nasıl uygulandığı ekranlara taşınacak.

Yapımcı Ferhat Eşsiz ise Ege'nin Hamsisi dizisinin hayatın içinden olaylarla beslendiğini, bu olayların seyirciyi tebessüm ettirerek yansıtıldığını anlattı.

Eşsiz, "Toplumumuzdaki gelişmeler, değerler dizimizde yer alıyor. Yargıda alternatif çözüm yolları da toplumda giderek daha fazla insanımızın benimsediği bir yöntem. Zaten kültürümüzde de çok önemli bir yeri olan helalleşmenin mantığından beslenen, bunu yasal zemine taşıyan güzel bir uygulama. Biz de senaryomuzda bir vesileyle arabuluculuğu işleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Uzlaştırma ve arabuluculuk süreci nasıl işliyor?

Uzlaştırmada, fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Taraflar, görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden "özür dileme", "kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma", "topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma", "maddi ve manevi zararın karşılanması" ve "bağışta bulunma" gibi anlaşma kararı belirliyor.

Bu tür kararlar üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.

İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculukta da taraflar arabulucular eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Taraflar, mahkemeye gitmeden, uzun yargılama süreçlerinden kurtularak barışçıl ortamlarda yapılan görüşmelerle uyuşmazlıkları çözüme kavuşturuyor.

Muhabir: Kemal Karadağ