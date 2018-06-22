Üzerine mermer kayası düşen işçi öldü

KONYA (AA) - Konya'da vince yüklenen ham mermer kayası üzerine düşen işçi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Umurlu sokakta bulunan mermer fabrikasında çalışan Uğur Uyar (46) ham mermer kayalarını vince yükledi.
Vinç hareket ettiği sırada halatlardan kayan mermer, Uyar'ın üzerine düştü.
Uyar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Uyar’ın cenazesi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.