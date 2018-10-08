Üzerine dolap kapağı düşen çocuk öldü

KONYA (AA) - Konya'da üzerine elbise dolabının kapakları düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Gürmenekşe Sokak'taki bir binanın giriş katındaki dairede yaşayan Mehmet ve Leyla Gövdetaşan çiftinin çocukları Sare Nur'un üzerine, yatak odasında bulunan elbise dolabının kapakları düştü.

Anne ve babası tarafından ağır yaralı halde kapakların altından çıkartılan Sare Nur, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gövdetaşan ailesinin olayın yaşandığı daireye yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.