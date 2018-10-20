Üzerinde şükür namazı kılınan köprü açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır bekledikleri ve yapımı tamamlanınca üzerinde kurban kesip şükür namazı kıldıkları köprünün açılışı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, köprünün üzerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Sivas'ın geliştiğini, buna paralel ihtiyaçların da geliştiğini söyledi.

Karşıyaka'ya yıllardır hizmet veren köprünün artık ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini vurgulayan Gül, yeni köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın da şehre yeni bir hizmet ve yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sivas'a çok sayıda hizmet kazandırdıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerin karşısına söz vermiş ve sözünün taahhüdünü yerine getirmiş birisi olarak çıkmak benim için büyük bahtiyarlık. Allah'a şükrediyorum. Yıllarca 13. yüzyılda yapılmış Alaaddin Keykubat'ın köprüsü üzerinden ulaşım sağlanmış. Şükürler olsun ki öyle bir komutanın yanına komşu olmak, benzeri projeyi yapmak bize nasip oldu. Alaaddin Keykubat'ı rahmetle anıyoruz. İnşallah bizleri de gelecekte rahmetle anacak nesiller olacaktır."

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ise köprü için uzun yıllardır mücadele ettiklerini ve hayallerine kavuştuklarını belirterek, "40 yıllık orucu bugün bozuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Aydın, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, il protokolü kurdele keserek köprünün açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından köprü üzerinde yürüyüş yapıldı.

Geçen yıl haziran ayında temeli atılan ve Karşıyaka'yı merkeze bağlayan 200 metre uzunluğundaki 6 şeritli köprünün, yaklaşık 25 milyona mal olduğu belirtildi.

Bölgedeki tarihi Kesik Köprü'nün restore edilerek ulaşıma kapatılmasının ardından Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden geçmeye başlayan mahalle sakinleri, yeni köprü yapılması için birçok kez girişimde bulunmuş, Belediye Başkanı Sami Aydın, geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışma başlatılması talimatını vermiş, mahalleli de yapımı tamamlanan köprünün üzerinde 8 Ekim'de şükür namazı kılıp kurban kesmişti.