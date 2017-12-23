Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan yaşamını yitirdi

Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless, 80 yaşında California'da yaşamını yitirdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan yaşamını yitirdi
banner230

HOUSTON (AA) - Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless öldü.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezinden yapılan açıklamada, McCandless'ın 80 yaşında California'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bruce McCandless, 1984'te büyük sırt roketiyle Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı.

Ünlü astronot bu fotoğraf çekildiği sırada Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre uzaklaşmıştı.

ABD Donanma Akademisinde McCandless'ın sınıf arkadaşı olan Amerikalı Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğü ikonik fotoğrafı, Amerikan nesillerine, insan potansiyelinin sınırları olmadığı konusunda ilham verdi." açıklamasını yaptı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
AstronotBruce McCandlessDünyaNASAUzay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim