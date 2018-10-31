Uzay meraklısı çocuklar Mars'ı Türkiye'de keşfedecek

İZMİR(AA) - Dünyanın pek çok yerinden uzay meraklısı çocuk, gelecekte yerleşim kurulması planlanan Mars'ı, koloni canlandırma modülleri ve 3 boyutlu video haritalama teknolojisiyle Türkiye'de tanıyacak.

Dünyadaki üç uzay kampından biri olan ve her yıl geniş bir coğrafyadan uzay tutkunu çocukları uzay bilimleri ve teknolojileri içerikli programlarıyla ağırlayan Uzay Kampı Türkiye, 2024 yılında insanlı seyahatin planlandığı Mars'ı, "Nesil Mars" adıyla kurulan alanda anlatacak.

Mars'ta kurulacak ilk koloninin canlandırıldığı modüllerin bulunduğu alanda, çocuklara, bu gezegenin karakteristik özellikleri, yapısı, Mars'ta yaşamın zorlukları ve zorlukların üstesinden nasıl gelineceği gösterilecek.

Kamp katılımcıları alanda, habitat, araştırma ve ikmal ünitesi, hidroponik ve laboratuvar ünitesi gibi etkileşimli modüller ile Mars'ta yaşamı deneyimleyecek. Senaryosu Uzay Kampı Türkiye çalışanları tarafından yazılan "Mars'ta Yaşam" konulu kısa filmler, üç boyutlu video haritalama teknolojisi ile izletilecek.

Filmlerde Mars'ta yaşamanın zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyulan teknoloji hakkında bilgiler verilecek.

Katılımcılar, bu alanda yapılacak aktivitelerle Mars gezegeninin karakteristik özellikleri ve devam eden bilimsel çalışmalar konusunda da bilgilendirilecek.

"İlgi çekmek için güzel bir ortam"

Uzay Kampı Türkiye'nin kurulduğu Ege Serbest Bölge AŞ'nin yürütme kurulu başkanı Faruk Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın 2000 yılında açıldığını hatırlattı.

ABD ve Kanada dışında dünyadaki tek uzay kampının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Güler, 18 yılda 60 ülkeden 230 bin uzay meraklısının kampta eğitim programına katıldığını söyledi.

Kampı teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal alanda da kullandıklarını kaydeden Güler, "Burası ilgi çekmek için çok güzel bir ortam. 60 ülkeden katılımcı burada kaynaşıyor, dostluklar ediniyor. Yalnız Türkiye'den değil, yakın coğrafyamızdaki öğrencileri de buraya çekerek uzay hakkında ilgisini ve heyecanını artırıyoruz." diye konuştu.

Uzay Kampı Türkiye Eğitim Destek ve Geliştirme Müdürü Rıza Tolga Yıldırım da kurdukları alanda, çocukların 2030 yılında Mars'ta yaşayacak astronotların nasıl çalışacaklarını deneyimlemesini amaçladıklarını vurguladı.

Carson'dan Nesil Mars ziyaretçileri için videolu mesaj

Mars'a yapılacak ilk insanlı seyahatte yer almak için NASA'da eğitimlerini sürdüren 17 yaşındaki Alyssa Carson, Nesil Mars ziyaretçileri için video mesaj yolladı.

Carson, mesajında bilim adamları ve mühendislerin Mars kolonizasyonu için birçok fikir üzerinde çalıştığına değindi.

Çalışmaların Mars'a insan gönderebilmek ve orada yaşayabilmek için yapıldığını kaydeden Carson, "Mars gerçekten insanlık için bir sonraki dev adım. Kızıl gezegeni keşfetmek ve koloni kurmak, bu neslin en önemli konusu olacak. Uzay Kampı Türkiye'deki yeni Mars sergisi ile yeni nesil, Mars'ın gizemlerini açığa çıkarmaya ve Kızıl gezegende yaşama ve çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya bir adım daha yaklaşacak." ifadelerini kullandı.