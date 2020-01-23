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Uzay mekiğine Afro-Amerikalı astronot adayının adı verildi
ABD'li uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman, yeni ürettiği uzay mekiğine ilk Afro-Amerikalı astronot adayı Robert H. Lawrence'ın adını verdiğini açıkladı.
Genel 23.01.2020, 14:46
ANKARA (AA) - Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, Northrop Grumman'dan yapılan yazılı açıklamada, Siyah Tarih Ayı anması vesilesiyle Afro-Amerikalı astronot adayı Robert H. Lawrence'in adının, 9 Şubat'ta ilk kez uzaya fırlatılacak "NG-13 Cygnus" model kargo mekiğinde yaşatılmasına karar verildiği belirtildi.
Ülke tarihinde astronot adayı olarak seçilen ilk Afro-Amerikalı olan 32 yaşındaki Lawrence, aynı yıl "F-104 Starfighter" model savaş uçağıyla yaptığı uçuşta geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.
Northrop Grumman, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Cygnus kargo mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri taşıyor.