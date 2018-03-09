"Uyușturucu Madde Kullanımını Önleme Afiș ve Slogan Yarıșmaları Ödül Töreni"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "2017 yılında gerçekleştirilen 108 bin 676 operasyonda 156 bin 837 şüpheli gözaltına alınıp 86 ton 433 kilogram uyuşturucu ve 29 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilerek rekor kırılmıştır." dedi.

Lise öğrencilerine yönelik "Uyușturucu Madde Kullanımını Önleme Afiș ve Slogan Yarıșmalarında" dereceye girenler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve daire başkanları katıldı.



Emniyet Genel Müdürü Altınok, törende yaptığı konuşmada, toplumsal adalet duygusunu zedeleyen, halkın devlete olan güvenini sarsan, kanunları ve devlet otoritesini hiçe sayan yasa dışı menfaat oluşumlarına karşı etkili ve caydırıcı tedbirler almanın, polisin öncelikli görevi olduğunu söyledi.

- "2017'de 156 bin 837 şüpheli yakalandı"

Emniyet personelinin suç ve suçlu ile mücadele ederken devletin çelik bileği olduğunu gösterdiğini belirten Altınok, "Çağın vebası olan ve terör kadar tehlikeli boyutları bulunan uyuşturucu ile mücadelede dünyada parmakla gösterilecek başarılara imza atmaya devam eden narkotik birimlerimizce, 2017 yılında gerçekleştirilen 108 bin 676 operasyonda 156 bin 837 şüpheli gözaltına alınıp 86 ton 433 kilogram uyuşturucu ve 29 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilerek rekor kırılmıştır." diye konuştu.

Altınok, uyuşturucu ile mücadelenin sadece "arzla" mücadele ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak bu tür suçları besleyen ve büyüten tüm sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayış ile topyekün mücadele perspektifinin ortaya konulması ve bunun belirli bir plan ve program dahilinde etkili bir biçimde uygulanması gerektiğine dikkati çekti.



Emniyet Genel Müdürü Altınok, 4 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası Belgesi kapsamında toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması ve yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması amacıyla birçok etkinlik düzenlendiğini anımsattı.

- "Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi istiyoruz"

Yarışmada dereceye giren ve katılım sağlayan tüm gençleri tebrik eden Altınok, gençlere yönelik "Sizler yarın birer doktor, öğretmen, mühendis hatta belki de başında bulunmaktan onur duyduğum teşkilatımın birer kahramanı olacaksınız. Sizler bu ülkenin yarını, teminatısınız. Her bir köşesi cennetten bir parça olan vatanımızın emanetini bizlerden siz devralacaksınız. Bu anlayış içerisinde çok çalışmanızı, size verilecek bu ağır yükleri layıkıyla taşıyabilmek adına kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi istiyoruz. Bizler sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasının ardından yarışmanın jüri üyelerine şilt ve hediye takdim etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ise madde bağımlılığının, kişisel yaşamı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu hüviyetinin yanında önemli bir toplumsal güvenlik sorunu anlamına geldiğine işaret etti.

Narkotik suçlarla mücadelede geçen yıl önemli başarılara imza atıldığını belirten Seydioğulları, 2017-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında topumun konuyla ilgili farkındalığını artırma, toplumsal gözetimi yaygınlaştırma ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmeleri için çalışmalara ağırlık verildiğini anlattı.

- 32 eser ödüllendirildi

Seydioğulları, bu çalışmalardan birisinin de afiş ve slogan yarışması olduğunu vurgulayarak slogan yarışmasına liselerden bin 706 öğrenci tarafından 3 bin 618 eserle, afiş yarışmasına ise 784 öğrenci tarafından 942 eserle katılım sağlandığını kaydetti.

Akademisyenler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda slogan yarışmasında 19, afiş yarışmasında 13 eserin ödüle layık görüldüğünü belirten Seydioğulları, yarışmaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.