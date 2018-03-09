"Uyușturucu Madde Kullanımını Önleme Afiș ve Slogan Yarıșmaları Ödül Töreni"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılının ocak ve şubat aylarındaki toplam yakalamaları 2018 ile kıyasladığımızda kokain yakalamalarının 61 kilogramdan 106'ya, eroinde bir ton 324 kilogramdan 4 ton 699 kilograma, sentetik yakalamalarının 406 kilogramdan 906 kilograma, captagon hapın 446 bin 653'ten 999 bin 657'ye çıktığını görüyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Uyușturucu Madde Kullanımını Önleme Afiș ve Slogan Yarıșmaları dolayısıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, uyuşturucunun üretim aşamasından itibaren her aşamasının takibinin bir strateji haline geldiğini belirterek, özellikle sokak mücadelesine ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Bir yandan mücadele ederken diğer yandan uyuşturucuyla mücadelede hafıza oluşturma çabasından olduklarını dile getiren Soylu, bu amaçla uyuşturucu ticaretine bulaşmış şirketlerin, şirket ortaklarının, yapılarının, sokak satıcılarının, torbacıların bulunduğu ve bütün kolluk birimlerinin faydalanacağı ortak bir arşiv hazırlandığını bildirdi.

İllere ve uyuşturucu türlerine göre risk haritalarının çıkarıldığını, bu risklere özel mücadele politikaları geliştirildiğini aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu çalışmalarımız ve planlamalarımızdan hayata geçirdiklerimiz, kısa bir zamanda meyvesini vermiştir. Yakalanan şüpheli sayısı 2017'de 2016'ya göre 114 bin 276'dan 170 bin 175'e yükselmiş, yüzde 49 civarında bir artış sağlanmıştır. Bu operasyonlarda 2017 yılında 200 ton uyuşturucu madde ile birlikte 35,5 milyon tablet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Tabii burada birçok rakam var ama sizleri sıkmamak için sadece birkaç başlıktan örnek vermek istiyorum. 2016'da ele geçirilen eroin miktarı 5 ton 585 kilogram iken 2017 itibarıyla 18 ton 337 kilogram olmuştur. Aynı dönemde asetik anhidrit miktarı ki eroin imalatının en önemli ara maddelerinden birisidir bin 588 litreden 23 bin 346 litreye çıkmıştır. Kokain miktarı 845 kilogramdan bin 414 kilograma, metamfetamin miktarı 251 kilogramdan 660 kilograma, ecstasy hap miktarı ise 3.7 milyon adetten 2017 sonu itibarıyla 10.5 milyon adete, yani üç katına çıkmıştır. Captagon tablet miktarı da 12.9 milyon adetten 29.2 milyon adete yükselmiştir."

- "Aynı tempo 2018'de de sürmektedir"

Soylu, 2017'nin uyuşturucuyla mücadele açısından narkotik birimlerinin kahramanlık destanı yazdığı bir yıl olduğunu belirterek "Aynı tempo 2018'de de sürmektedir. 2017 yılının ocak ve şubat aylarındaki toplam yakalamaları 2018 ile kıyasladığımızda kokain yakalamalarının 61 kilogramdan 106'ya, eroinde bir ton 324 kilogramdan 4 ton 699 kilograma, sentetik yakalamalarının 406 kilogramdan 906 kilograma, captagon hapın 446 bin 653'ten 999 bin 657'ye çıktığını görüyoruz. Bu da çok önemli bir sıçrayışın, istikrarın, bu konuda arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın ortaya koyduğu mücadelenin bir fotoğrafıdır." diye konuştu.

Soylu, uyuşturucunun, uyuşturucu olmanın ötesine geçerek öldürücü olduğunu vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadelenin topyekun sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Öğrencilere ve ailelere "Gözümüzü dört açalım." uyarısında bulunan Soylu, hedefin insanlık ve Anadolu medeniyetinin oluşturduğu zenginliği köreltmek olduğunu vurguladı.

Soylu, bu yıl bittiğinde Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine tarihinin en ağır darbelerinden birisinin vurulmuş olacağına inandığını ifade ederek yarışmada dereceye girenler ile ailelerini tebrik etti.

Konuşmasının ardından Soylu, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

(Bitti)