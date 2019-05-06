Uyuşturucuyu vücutlarına sarmışlar

- Niğde'de otobüsteki iki yolcunun üst aramasında, vücutlarına korseyle sardıkları 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Uyuşturucuyu vücutlarına sarmışlar
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NİĞDE (AA) - Niğde'de iki kişi, yolcu otobüsünde vücutlarına korseyle sardıkları 3 kilo 100 gram esrarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde, yolcu otobüslerinde dedektör köpek "Maya" eşliğinde arama yaptı.

"Maya", durdurulan bir otobüsteki aramada, yolculardan R.A. ve S.G'ye tepki verdi.

Şüphelilerin üst aramasında, vücutlarına korseyle sarılmış 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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