Uyuşturucuyu vücutlarına sarmışlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki kişi, yolcu otobüsünde vücutlarına korseyle sardıkları 3 kilo 100 gram esrarla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde, yolcu otobüslerinde dedektör köpek "Maya" eşliğinde arama yaptı.
"Maya", durdurulan bir otobüsteki aramada, yolculardan R.A. ve S.G'ye tepki verdi.
Şüphelilerin üst aramasında, vücutlarına korseyle sarılmış 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.