Uyuşturucuyu 11 yaşındaki oğlunun üzerine sarmış

KONYA (AA) - Konya'da bir otomobilde arama yapan polis, sürücünün yanında bulunan 11 yaşındaki oğlunun üzerine sarılmış uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Suriye uyruklu Fadıl A'nın kullandığı kiralık araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Fadıl A'nın ardından otomobilde bulunan 11 yaşındaki oğlu Z.A'yı arayan polis, çocuğun üzerine sarılmış 138 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Fadıl A. tutuklandı, oğlu Z.A. ise koruma altına alındı.