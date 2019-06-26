KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Akın başkanlığında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Akın, uyuşturucunun sadece kullananın değil toplumun sorunu olduğunu, bu sorunun altından da ancak toplumsal mücadele ile kalkılabileceğini ifade etti.

Uyuşturucu belasının, toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayıplara sebep olan en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu sadece kullanana değil, tüm toplumu yakından ilgilendiren bir durumdur. Madde bağımlısı bireylerin sağlığının olumsuz etkilenmesinin yanında bu durum aynı zamanda uyuşturucu kullanan kişinin ailesini de etkilerken toplumda ekonomik, hukuki ve sosyal zararlara da yol açmaktadır. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla kararlı ve etkin bir şekilde, uyuşturucuyla topyekun bir mücadele içerisindeyiz. Hedefimiz ve arzumuz sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bu vesileyle, bu konuda destek veren, katkı sunan bütün kurumlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Konuşmasının ardından Vali Akın, uyuşturucu ile mücadelede etkin rollerinden dolayı kurum amirlerine plaket verdi.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri ve kurum amirleri katıldı.





