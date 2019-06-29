Uyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetim

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 565 polisin katılımıyla kent genelinde denetimler yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi.
Dedektör köpeklerinde katıldığı aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 13 kişiye işlem yapılırken, aranan 2 kişi de gözaltına alındı
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.